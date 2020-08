Nekdanja ministrica žaluje: Odšla je tiho, skromno v svoj novi svet miru in tišine

»Poslovila se je naša ljubljena mama Mirka Jelušič, rojena Nabergoj,« je žalostno vest sporočila nekdanja ministrica za obrambo Ljubica Jelušič.



»Garala je na kmetiji, da bi ohranjala dom, kljub vsem izgubam in žalosti. Živali in polja so bili njena uteha. Borila se je proti boleznim z neomajno voljo in optimizmom, živela je za nas, ki smo ji ostali. Pred tednom dni je odšla v bolnico. Korona ukrepi so jo oropali še zadnjega smisla življenja, nas domačih, ki je nismo smeli niti obiskati. Odšla je tiho, skromno v svoj novi svet miru in tišine,« je zapisala. Njena življenjska pot je bila posuta s precej trnja: otrok, ki je pri šestih letih izgubil svojega očeta, žrtev vojnega nasilja, ki je pri dvanajstih letih ostala brez doma – zažgali so ga nemški okupatorji. Kmalu po vojni je pokopala svojo mamo, pred 14 leti moža Ljuba, pred devetimi leti se je poslovil še sin, brat nekdanje ministrice, Mirko.



»Za vedno bo ostala v naših mislih kot vir družinskega znanja, vodnica skozi delo, življenje in trpljenje, vzornica v boju za preživetje, naš DOM,« se ji je z ganljivim sporočilom poklonila Jelušičeva.