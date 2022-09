Nekdanja ministrica le za las ubežala prometni nesreči (FOTO)

Nekdanja ministrica Andreja Katič vsak svoj prosti čas, v kombinaciji z lepim vremenom, izkoristi za izlet na motorju, kjer s svojim partnerjem Romanom, uživa posebej v polaganju ovinkov, kot pravi. Prevozila sta Slovenijo po dolgem in počez, kdaj tudi čez mejo, posebej po balkanskih poteh. Vendar sta oba previdna voznika, saj nesreča lahko čaka za vogalom.

Nekdanja ministrica predlaga subvencioniranje električnih koles. FOTO: Osebni arhiv

»Seveda je pri meni vedno v kotičku možganov prisoten strah, da ne bi bilo na poti kaj narobe. Prometne nesreče so žal prepogoste. Še več izobraževanja za voznike bi bilo potrebno ali vsaj cenovno bolj dostopni treningi varne vožnje. In zavedanje voznikov, da nisi sam na cesti, da je potrebno spremljati vožnjo tudi za seboj. Tudi na turistično obleganih točkah, bi se vsi morali še bolj zavedati, da nismo sami na poti. Da smo udeleženci v prometu tudi pešci, kolesarji in motoristi... Pred kratkim sva bila v nevarni situaciji, ko sva se peljala, na srečo s polževo hitrostjo, na ravnini, ob eni izmed naših lepih rek. Voznik avta je iskal primerno parkirno mesto. Ko ga je zagledal, je v trenutku zavil in nama presekal pot brez, da bi naju na motorju sploh opazil. Tako je bilo videti. Le hitri reakciji, spretnosti, dobrim zavoram in gumam se imava zahvaliti, da ni prišlo do prometne nesreče. Nisva se obrnila, da bi mu povedala par krepkih ... Mogoče bi morala, da bi preprečila podobno situacijo v prihodnje. Imela sva srečo in dan je bil lep, zakaj bi si ga kvarila?« je Andreja opisala zelo nevarno situacijo, ki se je, k sreči, dobro končala.

Za nekatere poti, ki so lepo urejene, pa svetuje raje vožnjo z električnim kolesom. »Še lepše poti so dosegljive z električnimi kolesi. Mogoče bi vlada morala razmisliti o subvencioniranju nabave električnih koles oz. še bolje - predelave obstoječih, ki prevečkrat doma samevajo v kotu, v električne. Recycle. Sem se doma že šalila, da bi prodala motor in nabavila električni kolesi. Komentar? Če želim lepote Slovenije raziskovati v paru, bova ostala pri motorju.«