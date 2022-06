Orlek so rock ’n’ roll in folk punk polka rock skupina

Posebnost devetčlanske skupine Orlek je izvirnost njihove glasbe, saj poleg tradicionalne rockovske postave obsega še pihala in harmoniko ter jih s tem uvršča v etno folk glasbo. Besedila zasavske skupine so humorno in lokalno 'knapovsko' obarvana. Na festivalih tovrstne glasbe so imeli veliko uspeha tudi v tujini. Letos mineva 33 let od njihovega delovanja in poletno sezono začenjajo na polno.

»Po nekaj koncertih za prvomajske praznike se v juniju začenja prava koncertna sezona, sploh v primerjavi z zadnjima dvema, ki sta bili močno okrnjeni zaradi epidemije. V soboto smo v dobro voljo spravljali vse prisotne na 21. mednarodnem srečanju motoristov Feistritz Bikers Bunch v Ilirski Bistrici. Nato bomo poskušali razvedriti vse, od kolesarjenja utrujene in ostale obiskovalce na Poli maratonu, 18. 6. na Ptuju. 24. 6. bomo igrali v Radovljici na koncertu Radolška 10-ka in v počastitev dneva državnosti, 29. junija pa še na občinski proslavi v Hrastniku, ki bo tematsko rudarsko obarvana, saj v Hrastniku letos praznujejo 200. letnico rudarjenja. Ob zaključku prireditve se nam bo na odru pridružila tudi Rudarska godba Hrastnik in morda še kdo,« so povedali člani skupine Orlek, ki bodo dejavni tudi v juliju in avgustu. Igrali bodo na Medenem festivalu v Šenčurju pri Kranju, nato v Avstriji, potem pa na znanem dogodku Pivovarne Laško Gremo v hribe. V avgustu pa jih boste lahko videli na festivalu Poletje v Kotu, na Gradu Turjak ter Čipkariji v Idriji. Seveda jim ne uide tudi veliko zasebnih zabav.

Dokumentarni film o skupini ORLEK: KNAP ’N’ ROLL, avtorice Maje Pavlin, v produkciji RTV Slovenija, pa je sprejet v tekmovalni program filmskega festivala DOK’N’RITAM v Beogradu, ki bo potekal od 14. do 17. 6. Projekcija filma bo v petek 17. 6.