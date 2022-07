Nekdanja državna prvakinja obležala: Kot da ti nekdo zabija nož ...

Nekdanja voditeljica in novinarka na RTV ter sedanja predstavnica za stike z javnostjo v digitalni agenciji Maja Nemec se ukvarja z za ženske malce neobičajnim športom. Od leta 2014 trenira borilno veščino kempo arnis (KAF), ki združuje rjukju kempo tomarite karate, filipinsko borilno veščino s palicami.

»Kempo arnis v osnovi ni namenjen športnemu boju in tekmovanju, ampak samoobrambi v vsaki situaciji, na vsakem mestu, proti enemu ali več nasprotnikom. Za njegovo obvladovanje ni potrebna fizična moč in atletske sposobnosti, ampak spontanost ter poznavanje človeškega telesa in psihologije,« je povedala Maja, ki je opravila izpit za črni pas prvi dan. Leta 2016 je bila tudi državna prvakinja v arnisu.

Naredila je izpit za črni pas. FOTO: Osebni arhiv

Pred časom pa se je Majin trening popolnoma ustavil zaradi večjih težav s hrbtenico. »Imela sem hernijo vratnega diska oz. imam še vedno, vendar zdaj vsaj ne boli več toliko. Bilo je hudo, hrbtenica boli, kot da ti nekdo nož zabija, roke ti drevenijo, noben položaj ti ne olajša bolečine. Popolnoma te onesposobi. In ker sem šla v konservativno zdravljenje, ko čakaš, da neha bolet, pa vmes poješ ogromno močnih 'painkillerjev' in hodiš na fizioterapijo, je trajalo toliko časa«, je povedala Maja, ki je skupaj z zdravniki prepričana, da je to tipična in zelo razširjena poškodba ljudi, ki veliko delajo z računalnikom.

»Zdaj se počasi vračam v življenje in šport, seveda z rezervo, ker hrbtenica je samo ena. Jemljem glukozamin in kolagen za hrano sklepom, pridno delam kineziološko vadbo, v svoj kempo arnis pa počasi spet vstopam in delam zgolj to, kar mi ne ogroža vratu in hrbtenice. Naši inštruktorji so res polni znanja in dobro pazijo name.«