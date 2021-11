Nekateri gledalci šova Slovenija ima talent ogorčeni: Dino Petrić ne bi smel v finale

V nedeljski oddaji šova Slovenija ima talent so razglasili še zadnja dva finalista. To sta Dino Petrić ter duet Suzana in Julija. Odzivi na spletnih omrežjih so kot vedno deljeni. Mnogi menijo, da se on ne bi smel uvrstiti v finale. Očitajo mu, da je že uveljavljen pevec s svojo skupino, ena njegova pesem na youtubu ima denimo že čez milijon ogledov, in opozarjajo, da je smisel te oddaje iskanje neuveljavljenih talentov, ne pa že izdelanih pevcev. Nekatere tudi moti, da Marjetka, ki je v žiriji, skupaj z možem Raayem poslovno sodeluje z Dinom.

Oglejte si nekaj odzivov (nelektorirano):

Dijana: »Šolani pevec? Ne. Moje mnenje je da bi si bolj zaslužil Matic, saj je težje povezati besede, ki jih prvič dobi kot pa se naučiti neko pesem na pamet.«

Mateja: »Eh....in zdaj še kariera v Slo .. kar nekakj ... je pa ja učen pevec s kariero na Hrvaškem, to ni talent! Talent je Matic, ko ti iz glave zarepa na slučajne besede, ki jih prvič vidi in jih poveže v celoto, da nastop izpade bombastično!«

Primož: »Kakor koli. Odpel je v našem slovenskem jeziku in kapo mu dol. Mnogi naši že znani glasbeniki niti ne znajo ali nočejo slišati za slovensko glasbo. Bravo Dino, moj poklon. Beba pa je spomnila še na drug pogled: »Jaz glasbo poslušam s srcem, ko se me dotakne,mi niti na misel ne pride, da bi razmisljala, iz kje je glasbenik, kaj ima ali nima ... kar se mene tiče, bravo Dino, čestitam.«

Živko: »Sodniki so ene velike prodane duše, pa to se je že naprej pogovorilo, kdo mora v finale. Ne se norca delat iz Slovencov,ki so res supertalenti,ma dajte že enkrat pošteno izbrat.«

Drugi finalistki mati in hči deležni predvsem pohval

Plesalki Suzana in Julija sta doživeli na spletu prijaznejši sprejem, vendar tudi ne pri vseh ...

Andrej: »Iz srca jima privoščim.«

Nada: »Zaslužita si zmago.«

Marjetka (prepričana, da sta bili mati in hči izbrani izključno na čustveni podlagi): »Ker je lepo videt kako skupaj plešeta ... Velika skoda, ker so vzele mesto pravima talentoma.«