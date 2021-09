Nekaj se kuha med Ginom in Tjašo

Ta šov je res poln negativnih komentarjev in napetosti, besednih izbruhov in popuščanj živcev, na drugi strani pa se med tekmovalci spletajo tudi zelo intimne vezi. Kot kaže, v šovu nastaja nova zveza. Simpatija je že več kot očitna. Govorimo oinGino pravi, da ima Tjaša prijeten karakter, on pa je malo čuden. Po njegovem prav zato dobro delujeta skupaj. Pred kamero je celo priznal, da mu je Tjaša zelo všeč, in ji ljubkovalno rekel kar žena. Je mogoče, da bi zveza res zaživela v šovu in ga »preživela«?