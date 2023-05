Nejevolja, ker so Doris iz MasterChefa pokazali vrata: Tole pa res ni bilo pošteno!

V priljubljenem kuharskem šovu MasterChef Slovenija je bilo včeraj zelo napeto, saj je prišel dan za izpadanje. V prvem delu izločitvenega testa so se morali tekmovalci izkazati pri pripravi jajc, v drugem delu pa pri pripravi zajtrka. Šov je na koncu morala zapustiti Doris Vlah.

Doris je pri marsikomu pustila dober vtis. Tudi pri sodnikih. Luka Jezeršek je njeno slovo pospremil z besedami: »Ne glede na današnji rezultat, menim, da si marsikakšni ženski, gospe, pokazala pot, da se marsikaj da. Tvoja prva jed so bili štruklji, v spomin na slovenske korenine. Hvala ti za to in za kar nekaj lepih in dobrih krožnikov. Mi trije te zagotovo ne bomo pozabili, ker si pustila velik pečat v deveti sezoni. Hvala ti za ta navdih. Pojdi domov z zares dvignjeno glavo.«

Sodniki Doris ne bodo pozabili. FOTO: Masterchef

Gledalci šova so bili zelo razočarani nad dejstvom, da Doris zapušča šov. V komentarjih na facebooku so skoraj soglasno izrazili razočaranje, da je morala oditi.

»Tole pa res ni bilo pošteno. Domov bi moral danes Nik.«

»Drama okrog jajc, sploh te na oko sam še čakam, da pogruntajo, kako zahteven postopek je pravilno skuhati hrenovke. Od 8 tekmovalcev bi morali biti že vsaj trije doma, ne pa da so sodniki danes poslali domov Doris, ki je imela dosti boljši zajtrk od koga drugega in tudi kuhala je boljše od marsikoga. Rečejo, da sendvic,ki je izgledal odličen nima povezave z mehko kuhanim jajcem, medtem, ko pa zažgan losos odlično paše zraven omlete in celo pripelje na balkon. Vse dobro Doris tudi v bodoče.«

»Doris..kaka ženska si..polna spoštovanja, znanja, ljubezni in prijaznosti... Tvoj nasmeh je narisal nasmeh na naših obrazih verjemi, vse si vedno omehčala in nasmejala ... bila si eno čudo! Voljeno srečno Doris v nadaljnjem«

»Tudi meni se zdi, da je Doris dala več od sebe kot Nik.. škoda«