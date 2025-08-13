Nejca Bukovška iz skupine Victory je hči spremenila

Nejc Bukovšek je pred šestimi meseci stopil na novo življenjsko pot. S partnerico Karmen sta namreč dobila hčerko Neli. »Vse doživljam drugače, prioritete so druge, še vedno pa počnem vse, kar sem prej. Čim več časa poskusim posvetiti Neli, zato ga po navadi zmanjka za druge stvari. Ampak tudi to vzamem kot nekaj dobrega, saj se ravno iz druženja s hčerko lahko rodi navdih za kako novo skladbo,« pove novopečeni očka.

Z Neli se najraje crkljata in poslušata glasbo.

Čeprav je lahko starševstvo zelo naporno, se odlično počuti. Najtežje je bilo, ko je na lastni koži občutil, koliko veselja in energije premore majhna deklica ob petih zjutraj. Takrat ko gre glasbenik pogosto šele v posteljo. Zdaj se ne kali le kot oče, temveč tudi spoznava sebe.

»Najbolj mi gre od rok zabavanje hčerke, najmanj pa zgodnje vstajanje. Temu se še najtežje prilagajam, saj sta mi vriskanje in hihitanje sredi noči nerazumljiva. Sicer pa se z Neli rad igram, skupaj gledava slikanice, se crkljava in sprehajava,« doda. Posebna umetnost in podvig je tudi previjanje.

Čeprav mu menjava plenic na začetku ni dišala, je zdaj že pravi strokovnjak. Pravi tudi, da imajo ljudje različna mnenja o tem, komu je malčica podobna.

Sproti si prilagaja urnik

Septembra bo na počitnicah morda nastala kakšna nova skladba.

»Oči ima po mami, značaj pa po meni, saj se ves čas smeji. Le da jaz to veliko raje počnem podnevi,« se zasmeji. Neli se na glasbo rada odziva. »Posluša in spremlja, kaj se dogaja. Najbolj pa je vesela, ko naju z mamo sliši peti. Najljubše uspavanke nima, ji je pa pri srcu kar širok nabor najljubših skladb. »Trenutno so ji zelo všeč Telo brez srca skupine Don Allen band, Moja ljubica Jana Plestenjaka in moja avtorska skladba Kot v pravljici,« še razkrije. Kot vsak starš tudi sam poskuša najti ravnovesje med službo in družino.

»Sproti si prilagajam urnik. Seveda poskušam biti čim bolj produktiven, da v čim krajšem času naredim čim več in mi potem ostane več časa za družino in druge dejavnosti. Kakšne posebne pomoči z drago nimava. Stvarem sva kos, razen takrat, ko greva na nastop in je Neli tačas v varstvu, saj vedno ne more z nama na pot,« doda.

Čeprav je šele nedavno postal oče, s partnerico razmišljata o širjenju družine. Nejc glede spola posebnih želja nima, Karmen pa pravi, da bi bilo dobro, če bi se jima v drugo rodil fantek, da Nejc ne bi bil osamljen pri družinskih debatah.