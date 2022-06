Nejc Šmit o vlogi v šovu Sanjski moški: Vsak človek bi potreboval psihoterapijo. Vključno z mano

Ni nov obraz niti glas na slovenski medijski sceni, vseeno pa ga marsikdo ni pričakoval v vlogi povezovalca nove sezone priljubljenega šova Sanjski moški. Televizijski, radijski voditelj in stand up komik Nejc Šmit je z veseljem zgrabil priložnost, ki mu prinaša nove izkušnja in obzorja.

Kot psihoterapevt po izobrazbi trenutno med snemanjem od blizu spremlja odnose, ki se dogajajo v tem neke vrste družbenem eksperimentu.

