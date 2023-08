Nejc Rek: Včasih se počutim kot Terminator, ki ga nič ne ustavi

Nejc Rek, javnosti znan iz resničnostnih šovov Bar in Kmetija, je imel v zadnjem času precej nesreč. Pravzaprav bi morali napisati, da je imel veliko sreče v več nesrečah.

Maja je imel prometno nesrečo, nekdo se je tik pred njegovim domom zaletel v njegov avto. Trčil je v zadnji del njegovega avtomobila, ki vse od takrat čaka na popravilo. »Na srečo ni bilo nikomur nič, skupil jo je le moj avto,« je dogodek povzel Nejc.

To pa ni bila edina nesreča, ki jo je doživel tistega meseca. Med hitenjem k zdravniku je bil nepazljiv in se je na manjšem štoru spotaknil, da je zletel po tleh in s kolenom in roko zadel ob »hudičevo trd beton«. Zatrjuje, da ni gledal v telefon.

In kot da to še ni dovolj, je Nejc nedavno padel v luknjo na svojem domu. »Vse bi si lahko polomil,« je potarnal, vendar ohranil optimizem: »Včasih se počutim kot nek Terminator, ki ga nič ne ustavi in rine naprej.«