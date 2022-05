Nekdanjemu barovcu v profil namestili posnetek terorističnega napada

Nekdanji barovec Nejc Rek je že pred mnogimi leti javno priznal svojo spolno usmerjenost. Zaradi tega je bil od mnogih ljudi ozmerjan in zaničevan na sto in en način. O vsem tem je tudi napisal knjigo, predal pa se ni nikoli. Našel si je tudi partnerja Reneja, s katerim se sedaj skupaj borita proti nestrpnežem. Pred tremi leti so Reneja napadli, mu zlomili rebra ter poškodovali vranico in ledvico. Nagajanje nestrpnežev pa še vedno traja, saj poskrbijo, da je njuna LGTB-stran Rainbow Kings, s katero ljudem želita približati življenje istospolnega para, neprestano blokirana ali izbrisana.

FOTO: Osebni arhiv

»Prejšnja stran na facebooku je imela več kot 2.000 sledilcev. Postopoma sva jo gradila, kljub temu da se marsikdo ni strinjal z najinim pojavljanjem, saj sva vedno bila deležna stalnih napadov in grdih žaljivk spletnih komentatorjev. Večkrat se je zgodilo, da nisva mogla odgovarjati na zasebna sporočila ali objavljati slik in videov. Ljudje so naju stalno prijavljali, da je to poslovna stran in da se ukvarjamo s čudnimi stvarmi. Večkrat nisva mogla vstopiti na stran, kakor da jo nekdo drug uporablja. Pred nekaj meseci pa na lepem ni več obstajala, kot da bi nama jo nekdo izbrisal,« se nam je potožil Nejc, ki se mu je to zgodilo tudi na instagramu. »Neki tujci so nama vdrli v profil in uničili popolnoma vse, kar sva imela objavljeno. Ne bi niti vedela, če naju ne bi obvestila prijateljica, da je na najinem profilu prikaz nekega streljanja oz. terorističnega napada. To so nama namestili tej zlikovci. Nazaj v profil nama ni uspelo priti.«

Diskriminacija in zatiranje drugačnosti je v Sloveniji, na žalost, še vedno močno, zato nam taka dejanja ne vzbujajo ravno upanja na svobodno in enakopravno bodočnost 'drugačnih'.