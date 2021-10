Neizmerna sreča pri Špeli, razveselila se je novega družinskega člana (FOTO)

V družini televizijske voditeljice Špele Močnik so se razveselili prihoda novega štirinožnega prijatelja. » In je prišel, nov družinski član Bron. Vsi smo že od prej ljubitelji kužkov in smo vso pozornost posvečali Aaronu, zdaj je dobil družbo in ju je užitek gledati skupaj. Otroci so nadsrečni, midva pa tudi,« je zapisala Špela in objavila fotografijo novega in starega kosmatinca, pasme hrt vipet.