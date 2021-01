Neizmerna sreča pri Evi Irgl, razveselila se je novega člana družine (FOTO)

Poslankase je v novem letu odločila odpreti novo poglavje v svojem življenju in poskrbeti za nekaj veselja v vsej tej grenkobi, ki nas je z epidemijo doletela v preteklem letu. Radost in veselje ji bo po novem prinašal pasji mladič.»Joj, kako je luškan. Je prinesel radost in veselje v novo leto. Naj bo tudi vaše srečno,« je zapisala Eva in delila fotografijo mladiča pasme airedalski terier.Splet pravi, da gre za vsestranskega lovskega psa in je bil eden prvih psov, ki so služili v britanski vojski. Po značaju so prijazni, zvesti in odlični čuvaji. Evo bo zagotovo vsakodnevno razveseljeval, saj je za to pasmo značilno, da je živahna in igriva, hkrati pa zvesti svojemu gospodarju, ki mora biti odločen in potrpežljiv, in to Eva, doslej v javnosti znana bolj kot mačje ljubka, zagotovo je.