Neisha tudi znane ne pusti ravnodušne (FOTO)

Tako je jesen pestra tudi za glasbenico Neisho, ki je novemu albumu dodala še avtorsko glasbo mjuziklu Povodni mož. Pred kratkim jo je naše novinarsko oko ujelo na Cubo golf Smledniku, kjer je zabavala znane na butičnem dogodku za hedoniste, ki postajajo stalnica med znanimi.

Voditeljica glasbenico občuduje. FOTO: Osebni arhiv

Naslednji dan pa se je sama prepustila ekskluzivni zabavi na Gorenjskem. Oba dogodka je soustvarjala tudi voditeljica, ki ni ostala ravnodušna. Pia je na sceni že dve desetletji in jo že težko kaj navduši oziroma preseneti. Zato je kompliment, ki smo ga ujeli na račun Neishe, toliko vrednejši. »Letošnjo jesen se nenehno dogaja in tudi nama z Neisho so se križale poti. Ne vem ali je bolj neverjetna z mikrofonom ali brez njega. Njena iskriva iskrenost, z nogami na realnih tleh in glasom, ki sega visoko nad oblake, nalezljivim smehom in pristnostjo, človeku dobesedno dviga jadra.«

Pia očitno potrjuje dejstvo, da je veliko zvezdic na sceni, ki visoko letijo. Malo pa pravih zvezd, z zavidljivo kariero, ki ostajajo pristne, pravi.