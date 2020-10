Neisha odkrito o raku: S tem ni heca

Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, najpogostejšemu malignemu obolenju žensk v razvitem svetu. V oktobru po številnih državah sveta tečejo različne akcije ozaveščanja, katerih skupni namen je opozoriti na bolezen, pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja ter ne nazadnje podpora vsem tistim, ki se jih je bolezen že dotaknila. Med tistimi, ki opominjajo na to zahrbtno bolezen, so tudi številne znane Slovenke, tudi pevka Neisha, ki nam je zaupala, kako sama ravna, ko beseda nanese na raka dojk.



»Enkrat na leto si dam pregledati tumorske markerje, da sem mirna. In sem. Sicer pa je tako, da ni prav vsaka bulica nevarna, lahko se jo hitro zamenja s povečanimi bezgavkami, če tipamo previsoko, če pa bulice niso samo prehodnega značaja, torej ob prehodih znotraj ciklusa, in niso mehke, potem pa takoj na pregled. S tem ni heca. Na predelih prsi se kopičijo tudi čustva ljubosumja in manjvrednosti, tudi na to moramo pomisliti, in ne pozabimo na masažo v večkratnikih števila 9, namreč prsi so neposredna povezava z jajčniki in to potem blagodejno vpliva na celoten sistem,« svetuje Neisha in ženskam na srce polaga, naj bodo pozorne na svoje telo.