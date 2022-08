Nedeljsko premišljevanje Katarine Braniselj: »Tupa glupa baba s celulitom bo seveda padla na fit foro s seksi trenerjem«

Današnji kult lepote narekuje drugačna pravila ženskam kot moškim. Medtem ko morajo prve ostati in biti v formi, seksi in zapeljive ne glede na leta, lahko slednji čez čas brez skrbi in kritičnih pogledov družbe pokažejo večji trebuh, prav tako jim ni treba odvečnih kilogramov kuriti s pomočjo izklesanih trenerk.

»Res ne bi rada izpadla kot kaka feministka, ker to v osnovi res nisem, ampak?!!!« je zapisala priljubljena TV voditeljica Katarina Braniselj na svojem družbenem omrežju in se tako dotaknila vprašanja raznolikih zahtev družbe do moškega ali ženskega telesa. Brez feminističnih pogledov, samo kot vprašanje družbi, zakaj je še vedno tako.