Nedelje slovenskega zvezdnika so žalostne

Na odru že dolgo ni stal. FOTO: MEDIASPEED

Koroški glasbenik, ki je sicer izjemno priljubljen pri nas, a ga še bolj obožujejo naši južni sosedje, je razkril, da so njegove nedelje žalostne. Ob koncih tedna je namreč s svojimi številnimi oboževalci delil utrinke s koncertov, zdaj pa tega že nekaj mescev ne počne več. »Če bi bila to normalna nedelja, bi objavil posnetek iz koncerta, na katerem skupaj prepevamo. Žal ni tako,« je oboževalce žalostno nagovoril pevec in jim v zameno podaril posnetek, na katerem igra klavir in prepeva pesem pokojnega dalmatinskega pevca, s katero je, v njegovo čast in spomin, vedno začenjal svoje koncerte.»Ta pesem me spominja na srečne in žalostne dni. Seveda me spomni tudi na vse Oliverjeve pesmi in na to, da ga žal ni več med nami. V tem obdobju me prav tako spominja na vse srečne koncerte in nastope, ki jih zdaj že predolgo ni,« je še v objavi strnil misli Basi in dodal, da se že močno veseli dni, ko bo lahko stal na odru in s svojimi hiti razveseljeval občinstvo.