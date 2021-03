Neda Rusjan Bric: Ko so začeli na meji znova postavljali kamnite bloke, sem jokala

Primorka je s svojimi predstavami o aleksandrinkah, slavnih »letečih« bratihin goriški igralkipomagala slovenski javnosti spoznavati zgodbe »z obrobja« in dokazati, kako izjemne so lahko. Prav takšna je tudi zgodba somestja obeh Goric, slovenske in italijanske, ki je daleč od »obrobja«. Preberite več na onaplus.si