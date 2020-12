Ne trije, pet dobrih mož!

Prvo pošiljko so mladi glasbeniki dostavili Sari iz Ljubljane, ker je oddala čisto prvo naročilo, pa so ji v živo zapeli še aktualni hit Umazane misli.

Da ima skupina Joker Out veliko zelo zvestih podpornikov, je bilo jasno že, ko so spomladi, še preden so sploh posneli prvi album, ki ga še vedno pilijo s hitoidnim producentom, v nekaj dneh razprodali ljubljansko Cvetličarno. To bi zagotovo ponovili tudi z dodatnim koncertom, če jih ne bi zaustavila epidemija.Ob koronskem prestavljanju koncertov na jesen 2021 so kupcem vstopnic takoj ponudili možnost vrnitve kupnine, a je to doslej zahtevalo le nekaj posameznikov. In kerinsvojim fenom letos niso mogli ponuditi več kot le nekaj intimnih akustičnih koncertov, so se organizirali, da jim ponudijo vsaj puloverje in majčke z originalnimi Joker Out dizajni. Zbrali so naročila in še pravi čas vse stiskali, potem pa se je zataknilo pri dostavi pošiljk do naročnikov, saj so vsi ponudniki zasuti z delom. Ker je bilo za fante povsem nesprejemljivo, da bi njihovi podporniki naročene izdelke prejeli šele januarja, so zavihali rokave in te dni razvažajo naročeno po vsej Sloveniji.Rezultat – vsak oboževalec oziroma oboževalka, ki je pravočasno oddal oziroma oddala naročilo, ne bo prejela le ekskluzivnih Joker Out oblačil, ampak se bo tudi, čeprav na dva metra razdalje, osebno srečal s člani svojega najljubšega benda. Če to ni resnično čudovito božično-novoletno presenečenje!