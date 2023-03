Ne, ne zgodi se le vam: Hajdi za božič naročila, marca pa šele dobila

Dobavni roki so se v marsikateri panogi precej podaljšali. V avtomobilski industriji lahko čakate na novi avtomobil tudi pol leta, nekateri omenjajo tudi leto dni, očitno pa so nekoliko daljši tudi v pohištveni industriji.

Pevka Hajdi Korošec je lani za božič naročila sedežno garnituro. Kdaj je prispela? Očitno te dni.

»Vsem, ki opremljate en opomnik, da je treba pri gradnji upoštevati roke dobav, ti so lahko precej dolgi,« je opozorila. Ne glede na to, da je vesela, da je sedežna končno doma in tako barvno kot po velikosti ustreza v prostor.

Sledi le še sprostitev in je cilj dosežen, je zaključila pevka.

