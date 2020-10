Ne more biti pri miru

Tanja, ki ima rada interaktivni stik s svojimi oboževalci, trenutno najbolj pogreša koncerte, žure vseh vrst in nasploh nastope v živo. A ostaja optimistična, da bo tudi ta koronačas enkrat minil in se bo lahko vrnila na velike odre, na katerih se počuti najbolje. Da je ena najbolj simpatičnih in odličnih pevk na naši sceni, je dokazala že mnogokrat. Tuja pa ji ni niti harmonika. In če je priložnost, brez težav zapoje tudi s kakšnim narodno-zabavnim ansamblom. Kot je že pred desetletjem z Ansamblom Spev iz Šaleške doline, s katerega fanti so skupaj posneli valček Ansambla Lojzeta Slaka Minili sta že leti dve, ki na ...