Ne le Saška in Wernerjeva, zbolela je tudi Špela Grošelj (FOTO)

Špela Grošelj se je oglasila sledilcem. FOTO: Facebook, Špela Grošelj

Zadnji dnevi nekaterim znanim Slovenkam očitno niso najbolj naklonjeni.insoproga, ki sta sicer podpornici sredinih protestov, se zaradi bolezni shoda ta teden nista mogli udeležiti. Kot smo poročali, sta Saškin mož Mihael in Werner sporočila, da sta njuni dami obležali , svetlolasa pevka pa je sledilcem na družbenih omrežjih razkrila, da ji je glas vzela gripa.Očitno pa Saška in Andreja nista edini, ki sta ta teden zboleli. Tudi pevka, ki se je prav tako udeležila sredinih protestov, se je sledilcem oglasila z malce hripavim glasom. Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavila, ji te dni družbo delajo čaj, termometer in prehranska dopolnila. A očitno se pevka ne da, saj bolezni sporoča: »Viroza, čau, bau, mjau.«Vsem želimo čimprejšnje okrevanje.