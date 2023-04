Ne Janša in ne Golob ne bosta pomagala (Piše: Mateja Florjančič)

Sama zase bi rekla, da sem vaški človek. Kajti veliko bolj kot življenje v mestnem vrvežu mi odgovarja bivanje sredi narave, kjer se vendarle človek lahko zazre v daljavo, globoko zadiha, si odpočije od hrupa in betona ter dneve preživlja v okolju, kjer se med seboj vsi poznajo.

Seveda to ne pomeni, da se imajo vsi tudi radi. Kje pa. Odnosi na vasi so zelo pestri.

Z nekaterimi se razumeš, z drugimi se ne. Nekaterih ne preneseš, z drugimi preživiš skupaj ogromno časa. So družine, katerih vzajemnost izhaja že iz zgodovine in so družine, ki se, prav tako zaradi zgodovinskega ozadja, poveznega s kakšnim mejnikom ali neuslišano ljubeznijo, gledajo grdo. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na Ona.je.