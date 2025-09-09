POROKA STOLETJA?

Ne Golobova, ampak Šternova: Slovenci še vedno pomnijo »poroko stoletja« (VIDEO)

Se še spominjate, ko sta se leta 2010 poročila Artur Štern in La Toya? Spet so zaokrožili njuni posnetki.
Fotografija: Artur Štern in La Toya sta se poročila spomladi 2010, a njun zakon ni dolgo trajal. Že poročni dan je nakazoval, da je med njima veliko nesoglasij. FOTO: Zaslonski posnetek
Artur Štern in La Toya sta se poročila spomladi 2010, a njun zakon ni dolgo trajal. Že poročni dan je nakazoval, da je med njima veliko nesoglasij. FOTO: Zaslonski posnetek

N. Č.
09.09.2025 ob 17:06
N. Č.
Slovenija te dni govori o poroki leta – med predsednikom vlade Robertom Golobom in njegovo izbranko Tino Gaber Golob. A na družbenih omrežjih se mnogi spominjajo druge poroke, ki ji šaljivo pravijo: »Vsi vemo, katera je bila zares poroka stoletja …«

In res – kdo bi lahko pozabil spomladanski spektakel iz leta 2010? Takrat se je na svojem ranču na Krasu poročil dr. Artur Štern, znan zdravnik in medijski posebnež, ki je Slovenijo zabaval s svojimi nastopi, filozofijo in nenavadnimi življenjskimi odločitvami. Pred oltar je stopil z nič manj kot porno igralko La Toyo, kar je že samo po sebi dvignilo obrvi in sprožilo plaz govoric.

Čeprav so nesoglasja med ženinom in nevesto vzniknila že pred poroko, sta si na koncu vseeno obljubila večno zvestobo. A kot se rado zgodi pri vročih srcih, zakon ni trajal dolgo. La Toya danes za Arturja ne želi več niti slišati, on pa je svojo srečo našel drugje – v objemu druge.

Njuna poroka je zaradi kombinacije škandala, estrade in pristnega slovenskega čudaštva postala nacionalna legenda. Zato se marsikdo še danes spomni – in ob aktualni poroki leta hudomušno doda – da je tista na Krasu, med Arturjem in La Toyo, pravzaprav že davno dobila naziv poroka stoletja.

Katera bo šla v zgodovino? To bodo odločili čas, ljudje in – kot kaže – predvsem družbena omrežja.

Oglejte si videoposnetek:

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

