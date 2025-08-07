MLADOSTNA

Ne boste verjeli, v čigavi družbi je Saša Lendero praznovala rojstni dan (FOTO)

Simpatična pevka je v sredo dopolnila 52 let.
Fotografija: Saša Lendero leta odlično skriva. FOTO: Mediaspeed.net
Odpri galerijo
Saša Lendero leta odlično skriva. FOTO: Mediaspeed.net

S. N.
07.08.2025 ob 09:56
S. N.
07.08.2025 ob 09:56

Poslušajte

Čas branja: 1:12 min.

Ena najbolj simpatičnih estradnic pri nas je včeraj praznovala 52 let in ob tej priložnosti so se na njene profile na družabnih medijih ter v elektronske in druge nabiralnike vsule čestitke in voščila. Sašo Lendero so seveda vse najboljše zaželeli njeni stanovski kolegi, sodelavci in prijatelji, med njimi Rusko Richie ter Damjan in Maja Murko

A največ pozornosti je pritegnilo voščilo, ki ga je Saši Lendero poslal njen bivši mož, ki je po ločitvi, kot kaže, dobil nov vzdevek. »Tvoj Exič« (Tvoj bivši) se je namreč pod hudomušno voščilo, napisano v polomljeni angleščini, ki jo dandanes za sporazumevaje pogosto uporablja mladina, podpisal Miha Hercog, Saša pa se mu je zahvalila: »Tenkju, krejzi eksič!« (Hvala, nori Bivši).

Iz fotografij je sicer jasno, da se bivša zakonca, ki sta odšla vsak svojo pot že pred tremi leti, odlično razumeta ter vesele trenutek še vedno rada delita drug z drugim. Pohvalno, Saši pa seveda vse najboljše želimo tudi v našem uredništvu.

Miha je svoji bivši ženi voščil na poseben način. FOTO: Instagram
Miha je svoji bivši ženi voščil na poseben način. FOTO: Instagram

Odlično se razumeta. FOTO: Instagram
Odlično se razumeta. FOTO: Instagram

Voščil ji je tudi Damjan Murko. FOTO: Instagram
Voščil ji je tudi Damjan Murko. FOTO: Instagram

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Saša Lendero Miha Hercog rojstni dan voščilo

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Izbrano za vas

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.