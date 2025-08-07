Ne boste verjeli, v čigavi družbi je Saša Lendero praznovala rojstni dan (FOTO)

Ena najbolj simpatičnih estradnic pri nas je včeraj praznovala 52 let in ob tej priložnosti so se na njene profile na družabnih medijih ter v elektronske in druge nabiralnike vsule čestitke in voščila. Sašo Lendero so seveda vse najboljše zaželeli njeni stanovski kolegi, sodelavci in prijatelji, med njimi Rusko Richie ter Damjan in Maja Murko.

A največ pozornosti je pritegnilo voščilo, ki ga je Saši Lendero poslal njen bivši mož, ki je po ločitvi, kot kaže, dobil nov vzdevek. »Tvoj Exič« (Tvoj bivši) se je namreč pod hudomušno voščilo, napisano v polomljeni angleščini, ki jo dandanes za sporazumevaje pogosto uporablja mladina, podpisal Miha Hercog, Saša pa se mu je zahvalila: »Tenkju, krejzi eksič!« (Hvala, nori Bivši).

Iz fotografij je sicer jasno, da se bivša zakonca, ki sta odšla vsak svojo pot že pred tremi leti, odlično razumeta ter vesele trenutek še vedno rada delita drug z drugim. Pohvalno, Saši pa seveda vse najboljše želimo tudi v našem uredništvu.

Miha je svoji bivši ženi voščil na poseben način. FOTO: Instagram

Odlično se razumeta. FOTO: Instagram