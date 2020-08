Ne boste verjeli, slovenska zvezdnica uči tantrične veščine

Del terapije je tudi masaža.

Začeti je treba pri sebi.

Anna Paynich, ki jo poznamo predvsem iz resničnostnih šovov pa tudi kot pisateljico in modno oblikovalko, si je v zadnjem času zadala novo zahtevno nalogo. Dognati namerava, zakaj je v Sloveniji vedno več samskih ljudi in zakaj so pari v dolgoletnih zvezah nepovezani ter vse bolj odmaknjeni drug od drugega, in jih popeljati na novo, srečnejšo pot. »Ugotavljam, da je vedno bolj pomemben osebni, tantrični življenjski slog. Začeti je treba pri sebi, obuditi je treba čutnost, senzibilnost, nežnost, ljubezen do sebe. Kajti šele ko bomo mi postavljeni in dovolj intimni sami s sabo, bomo tudi partnerja sposobni začutiti v vsej polnosti,« pojasnjuje.Skupaj z drugim tantričnim mojstromskupine popelje skozi tantrične izkušnje, tantrične masaže, osvobajanje spolnih travm in blokad iz otroštva, tako samske kot pare. Anna, ki je certificirana terapevtka, delo opravlja tudi na domu.Za še večje odpiranje srca in pretoka ter povezave je izdelala tantrični eliksir iz petih afrodiziakov, eteričnih olj, ki dodatno podprejo celoten proces osvobajanja. »Srečna sem, da so ljudje postali bolj odprti in dovzetni tudi za takšen način življenja, ki je v teh časih še toliko bolj pomemben,« pravi. Dvojici pomaga pri njunem poslanstvu še. Ta je sicer fotograf, obenem pa tudi mojster izdelovanja bobnov, s katerimi popeljejo skupine na magično popotovanje čiščenja vzorcev.Maja letos je po uspehu knjige Ljubezen na izposojo, ki se, kot pravi, prodaja v 200 državah po svetu, najavila, da že piše novo. Ta bo namenjena predvsem ženskam. V njej bo opisala konkretne primere, kako postopoma osvojiti moškega in hkrati ostati zvesta sebi. Med triki, ki naj bi delovali, je po njenem mnenju tudi občasno presenečenje, denimo z novo pričesko, slogom oblačenja, novim hobijem.Anna je Slovencem prvič postala znana prav zaradi pisanja. Leta 2006 je izdala knjigo Blišč iz sveta mode in kreatorjev: avtobiografski dnevnik Tie Paynich, v kateri je razgalila zakulisje modnega sveta. Še več Slovencev pa jo je spoznalo, ko je nastopila v četrti sezoni resničnostne oddaje MasterChef Slovenija, nato pa še v Kmetiji slavnih leta 2018