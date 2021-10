Ne boste verjeli, kako uspava hčerki Lado Bizovičar

Lado Bizovičar je znan po tem, da o svoji zasebnosti javno ne spregovori rad. A vseeno ga včasih zanese, in ko doživi v svoj trenutek, pove kakšno podrobnost in razkrije kaj, česar morda sicer ne bi.

V zadnji oddaji Slovenija ima talent, ga je s svojim petjem prevzela in navdušila tudi 18-letna Maja iz Ljubljane, ki je zapela eno izmed njegovih najljubših pesmi. Ob njenem nastopu je ves čas prepeval zraven in jo občudoval. Po nastopu je povedal, da je to njegov najljubši stil glasbe, in dodal, da je prav ta skladba tista, ki jo najraje zapoje kot uspavanko tistim, ki uspavanko potrebujejo. Ob tem je zagotovo imel v mislih svoji hčerki.

Skladba Creep je ena izmed največjih uspešnic zasedbe Radiohead, ki je doživela že ogromno predelav in priredb. Skladbe nekaj časa na radiu niso predvajali, ker se je zdela urednikom preveč depresivna. Na radiu BBC 1 so jo celo uvrstili na črni seznam in je niso predvajali.