»Zopet na simbolni gori slovenstva. Na dan, ko Aljažev stolp praznuje 125 let.« S tem zapisom je predsednik vladepospremil pred nekaj minutami objavljeno fotografijo, na kateri je skupaj z ženoNa današnji dan pred 125 leti, to je 7. avgusta 1895, so srčni možje na vrhu Triglava postavili najvišjo stavbo na slovenskih tleh. Več o tem lahko preberete v članku Jakob Aljaž je stolp s kredo narisal na tla .​ ​Pred dnevi smo poročali, da se je premier, tudi takrat z ženo, povzpel na Škrlatico , drugo najvišjo goro v naši podalpski državi. Tam so prisluhnili župnikuin molili za skalaše in vse, ki so umrli za domovino.