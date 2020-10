Ne boste verjeli, kje se je okužil Jurij Zrnec

Priljubljeni slovenski igralec in režiserje že pred časom razkril, da je prebolel novi koronavirus. Zdaj se je v posebnem pogovoru za ljubljanski UKC razgovoril o svoji izkušnji. Ko je izvedel za okužbo, je bil šokiran in prestrašen, saj se je bal, koga vse je okužil. Prijatelj je moral zaradi njega celo odpovedati poroko.Zrnec je imel že pred tem kar trikrat hude težave s pljuči, saj je trikrat prebolel pljučno embolijo. Ker je zaradi prejšnjih zdravstvenih težav spadal v rizično skupino bolnikov, so ga zdravniki spremljali na daljavo, prek sistema telemetrije.K sreči je covid 19 prebolel brez zapletov, a je nekaj časa trajalo, da se je 42-letni Zrnec vrnil v običajno kondicijo, ki jo je pred okužbo vzdrževal tudi v fitnesu. Kot je še povedal, je imel s simptomi veliko srečo, saj razen izgube energije in vonja ni imel večjih zdravstvenih težav. Vse dvomljivcem pa je sporočil: »Pamet v – razkužene – roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj!«