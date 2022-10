Ne boste verjeli, kdo je sosed Mihe Kordiša: včasih sta bila prijatelja, potem pa je počilo

Predsedniška bitka se zaostruje in kandidati se na vse pretege trudijo, da bi ujeli nekaj pozornosti javnosti. Tako je vrata svojega poslanskega stanovanja odprl tudi Miha Kordiš, ki je razkril kar nekaj podrobnosti iz svojega življenja. Kandidat Levice je diplomirani filozof in literarni komparativist. Prihaja iz Škofje Loke. Politično je začel delovati že v gimnaziji, kjer je spoznal tudi Žana Mahniča, člana stranke SDS.

Zanimivo, da sta bila fanta v srednji šoli celo prijatelja, njune poti pa so se kasneje razšle in med njima se je marsikdaj vnela ostra debata. Ironija pa je naredila svoje in očitno se srečujeta tudi zunaj službe, saj ima Mahnič le dve nadstropji pod Kordišem stanovanje.

Kordiš in Mahnič sta dobila poslanski stanovanji že v prejšnjem mandatu, ta se je celo pritoževal, da stanovanje smrdi po cigaretnem dimu, zato so mu dodelili podobno veliko v istem bloku.

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

Po pravilniku državnega zbora lahko za poslansko stanovanje zaprosijo poslanci, ki imajo bivališče najmanj 60 kilometrov od Ljubljane. Ker pa jih je veliko ostalo praznih, so se lahko prijavili tudi tisti iz bližnjih krajev.