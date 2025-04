Ne boste verjeli, kateri zvezdnici imata slovenske korenine! Eno od njih je ljubil Axl Rose

Melissa Joan Hart je zaslovela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je nastopila v komični seriji Sabrina, najstniška čarovnica, kjer je igrala naslovno vlogo in pridobila trume oboževalcev. Gledali pa smo jo lahko tudi v mnogih drugih serijah in filmih, večinoma je s svojim ljubkim obrazom in svetlimi lasmi dobivala vloge v romantičnih komedijah in božičnih filmih.

Iz Litije in Ljubljane

Redko kdo pa ve, da je Melissa, ki se je sicer rodila v ameriški zvezni državi New York, tudi Slovenka. Njena starša, mama je znana producentka Paula Hart, sta oba rojena v Združenih državah Amerike, sta pa bila Paulina starša oba Slovenca.

Melissa je zaslovela s serijo Sbrina, najstniška čarovnica. FOTO: Press Release

Frank Voje je bil rojen v Litiji, Angela Košak v ljubljanskih Jaršah. Kako to, da ju je pot zanesla v ZDA, ni znano, sta pa korenine pognala v zvezni državi Pennsylvania, ki je bila nekoč izredno priljubljena med slovenskimi izseljenci in po njihovem številu tudi takoj za sosednjim Ohiom. Ali je Melissa že kdaj obiskala deželo svojih prednikov, ni znano, se pa po njenih žilah poleg slovenske pretakata še nemška in irska kri.

Tudi Stephanie Seymour

Slovenske prednike pa ima tudi znana ameriška manekenka in igralka, ki jo je nekoč ljubil frontman skupine Guns’n’Roses Axl Rose. Stephanie Seymour, ki je nastopila tudi v njihovem videospotu za hit November Rain, se je sicer rodila v sončni Kaliforniji, tudi njeni starši in stari starši so bili Američani, se je pa praded po mamini strani rodil v občini Braslovče mami Mariji in očetu Antonu Požunu.

Poročil se je s Hrvatico Stanislavo Plemenitaš in preselila sta se na drugo stran Atlantika. Poleg slovenskih in hrvaških korenin pa ima Stephanie Seymour še italijanske, nemške, francoske in škotske.