Ne boste verjeli, katera svetovna zvezdnica nosi dres celjskih nogometašev (FOTO)

Nogometni navdušenci so upravičeno ponosni na igralce NK Celje, ki so v soboto v 10. krogu Prve lige Telemach s kar 3: 0 premagali ekipo iz štajerske prestolnice. Na svoje igralce pa so seveda ponosni tudi v klubu, kjer so s svojimi sledilci delili zabavno fotografijo, na kateri njihov dres nosi nihče drug kot svetovna zvezdnica Dua Lipa.

»V času evropskega tedna je podpornica Celja tudi Dua Lipa, ki bo prav tako nova moč pri objavah na družbenih omrežjih. Dua, dobrodošla v Celje,« so zapisali ob fotografiji, s katero so nasmejali mnoge oboževalce tako nogometa kot glasbe.

Po objavo so se seveda našli tudi komentarji tistih, ki so podvomili v avtentičnost fotografije, znano je namreč, da je s pomočjo umetne inteligence dandanes mogoče ustvariti tako realistične fotografije, da je le avtor tisti, ki ve, ali je resnična ali ne. In skrivnostni so ostali tudi celjski nogometaši, a jih je izdal poznavalec, ki je razkril, da ima Lipa na originalni fotografiji oblečen dres druge ekipe.