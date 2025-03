Dobri geni: poglejte, kako mladostne so mame teh znanih Slovenk! (FOTO)

Če smo v začetku meseca praznovali dan, namenjen ženskam, pa je današnji posvečen tistim, ki so se jim uresničile sanje postati mama. Materinski dan je sicer kot mnogi drugi prazniki k nam prišel iz Združenih držav Amerike. V Evropi so ga začeli praznovati po prvi svetovni vojni, v Sloveniji precej kasneje, saj je bil večino časa v ospredju dan žena. A je prav, da imajo tudi mame čisto svoj dan, saj opravljajo najtežji poklic na svetu.

Za tiste, ki so letos prvič mame, je današnji praznik še toliko bolj poseben in še bolj cenijo svoje mame. Najpomembnejšim ženskam v svojem življenju, kot so se izrazili mnogi, so se na družabnem omrežju poklonile tudi številne znane Slovenke. Z ganljivimi zapisi, nostalgičnimi video posnetki ali fotografijami, ki jim veliko pomenijo.

Mama ali sestra?

Ob kakšnih je bilo treba prebrati tudi besedilo, ki je spremljalo objavo, saj so mnoge mame tako mladostne, da bi jih kaj lahko zamenjali za sestre. »Ni sestra, je moja mama Jožica,« je denimo zapisala pevka Natalija Verboten, ki jo ljudje, kot kaže, večkrat vprašajo, ali je Jožica njena sestra.

Mladostne gene je od svoje mame podedovala tudi mama našega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića Mirjam Potrebin, zdrav način življenja in skrb za videz pa dobro deneta tudi mamam energične pevke Alye in naše najboljše kaskaderke Tjaše Perko.

Na svojo mamo ni pozabila niti podjetnica Kim Božič, ki se ji je zahvalila, da je vedno ob njej, ter med drugim dodala, da ni le mama, ampak tudi njena najboljša prijateljica. Tudi na prvi pogled bi mnogi najbrž uganili, da sta Kim in Marina vrstnici, ne mama in hči.