Ne boste verjeli, kako mladostna je Alyina mama (FOTO)

»Kakršna mama, takšna hči,« pogosto slišimo, pa to ne velja le za karakterne lastnosti, dekleta od mam pogosto podedujejo tudi zunanjo lepoto. In pevka Alya je lahko vsekakor več kot hvaležna svoji mami za dobre gene. Ko je na družabnem omrežju objavila fotografijo, na kateri se ob njej smeji še ena prikupna svetlolaska, marsikdo ni mogel verjeti, da je to njena mama.

»Včeraj smo snemali zadnje kadre za nov video. Komaj čakam, da ga vidite! V njem je tudi moja draga mamica,« je ob fotografiji zapisala Alya. Mladostne gene pa je mama več kot očitno prenesla tudi na svojo uspešno hčer, ki je konec maja praznovala 43 let, kaže pa jih vsaj desetletje manj.