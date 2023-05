Ne boste verjeli, kaj se je sredi Liverpoola zgodilo Bojanu iz zasedbe Joker Out

Pred fanti zasedbe Joker Out je nastop kariere. Danes bodo končno dobili priložnost, da pokažejo, kaj so pripravili za letošnji evrovizijski nastop. V tednih, preden so odpotovali v Liverpool, so veliko nastopali po Evropi in osvojili kar nekaj src in očitno je najbolj pri tem uspešen karizmatični frontman zasedbe Bojan.

V intervjuju za spletno stran Wiwibloggs je kitarist Kris razkril, da je do Bojana pristopila oboževalka in ga prosila za poljub na ustnice. Voditelja je seveda zanimalo, ali jo je uslišal.

»Ne, nisem. Povedal sem ji, da tudi, če bi ji želel dati poljub, ji ga ne bom, ker bi do nastopa na evrovizijskem odru rad ostal zdrav. In drugič, neznancem ne podarjam poljubov na ustnice, zato sem ji dal poljubček na lica.«