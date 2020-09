Ne boste verjeli, kaj se govori o šovu Ljubezen po domače

Ljubezen po domače se je vrnila s 4. sezono. FOTO: Pop TV

Po družabnih omrežjih in forumih se širijo namigovanja, da naj bi v šovu Ljubezen po domače sodelovali nekateri, ki jih plačajo ustvarjalci šova, Pop TV, in so v oddaji pravzaprav le zato, da popestrijo dogajanje. Na Pop TV smo zato vprašali, ali so se vsi, ki sodelujejo v šovu Ljubezen po domače, sami prijavili v oddajo, ali je nekatere med njimi k sodelovanju povabil Pop TV. Ali so med njimi tudi plačanci?Na družabnih omrežjih se izpostavljajo 'večni' obrazi, ki se vedno znova pojavljajo v enakem ali drugem resničnostnem šovu. Primer je. Bila je v šovu Kmetija, a ne v samo enem, potem v Ljubezni po domače, kjer je precej glasna, se šali s kandidatom, zato nekateri menijo, da je njena vloga le šov, ne pa tudi ljubezen. Podobno menijo tudi za povratnico, ki je v šov prišla s kolegico(obe snubitain ga druga drugi privoščita), pa ne pozabimo na 'a veš'Kaj na vse to pravijo na Pop TV in ali je res, da so med snubci tudi plačanci? »Nobena skrivnost ni, da nam pri iskanju primernih kandidatov včasih priskočijo na pomoč naši skavti. Najbolj zanimivo pa je to, da so se v preteklih sezonah najbolj zaljubili ravno tisti, ki smo jih mi povabili k sodelovanju. Snemanje poteka po predvidenem scenariju: speed date, druženje na kmetiji, ljubezenski izlet. Kaj se tam dogaja med pari, je pa odvisno od zaljubljencev. In zaljubljeno srce piše najlepše zgodbe.« Zaključili so s tem, da je edino plačilo in največja nagrada, za katero se borijo sodelujoči – ljubezen.