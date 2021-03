Ne boste verjeli, kaj prodaja nekdanji poslanec

Pavel Rupar FOTO: Posnetek Zaslona Fb

Kdo pravi, da starejša generacija ni digitalizirana in da ne zna uporabljati vseh funkcij, ki jim jih omogočajo družabna omrežja. Dokaz, da so nekateri v spletnem okolju še kako spretni, je tudi nekdanji poslanec SDS iz Tržiča, ki se je tokrat oglasil v skupini Prodam/kupim – mali oglasi in objavil nenavaden oglas.Rupar je objavil oglas za uhane z desetimi diamanti. »Uhana imata skupaj 10 diamantov, certifikat originalnosti, nikoli nošeni, siceršnja vrednost 1200 evrov,« je zapisal, dodal fotografije uhanov, ki jih zdaj skuša prodati za 500 evrov. Zakaj Rupar prodaja uhane, ni znano.