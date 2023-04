Ne boste verjeli, kaj je znani slovenski glasbenik dobil za rojstni dan (FOTO)

Stane Žekar je harmonikar v Ansamblu Petka, ki je v svojem 15 let dolgem delovanju za svoje avtorske skladbe prejel številne festivalske nagrade. Kot kvintet preigravajo tudi Avsenikove melodije in se nasploh uvrščajo med najboljše ansamble na naši narodno-zabavni sceni.

Plakat, ki so ga Stanetu za jubilej zakuhali njegovi prijatelji.

Stane je 17. aprila praznoval okrogli jubilej – 40. rojstni dan. In kot je bilo pričakovati, so mu njegovi najbližji, prijatelji in glasbeniki pripravili nemalo presenečenj. Med drugim so mu za rojstni dan kupili osla, za to, da je bilo v Dobju pri Planini zelo glasno, pa so poskrbeli številni glasbeniki. Slavljenca so z obiskom presenetili člani Ansambla Saša Avsenika (ASA), ki se jim je na odru pod šotorom s harmoniko sam pridružil, za veselo razpoloženje pa so skrbeli tudi Slovenski zvoki in seveda nekdanji in vsi sedanji člani Ansambla Petka, med katerimi je 42. rojstni dan na isti dan slavil še en član Petke, in sicer kitarist Roman Rošer.

Stanetu, ki bo kmalu že četrtič postal očka, so pripravili nemalo presenečenj, med drugim so v občini Dobje postavili velik jumbo plakat, s katerega se občanom smeje predstavlja kot »bodoči župan«. A brez skrbi, Stane zagotavlja, da se bo še naprej držal svoje harmonike in družinskega podjetja, v katerem je kot direktor prodaje zelo uspešen. Več o njegovem praznovanju in še čem, kar še ta mesec čaka člane Ansambla Petka, pa v petek, 28. aprila, v reviji Suzy.