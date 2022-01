Ne boste verjeli, kaj je za 15-letno Rebeko Dremelj storil njen oče

Slovenska pevka, manekenka in podjetnica Rebeka Dremelj je te dni z družino proslavljala poseben jubilej, 70. rojstni dan je namreč praznoval njen oče. Ob priložnosti mu je napisala posebno pismo, v katerem mu je sporočila, kako ga ima rada in kako zelo ceni vse, kar je v teh letih storil zanjo.

»Včasih radi, ko človeka ni več, zapišemo besede o njemu, premalokrat pa takrat, ko imajo še možnost slišati, ali prebrati!« je med drugim zapisala (nelektorirano) in v zapisu razkrila številne prigode iz njene mladosti.

»Ne bom pozabila, kako si me vozil 2x na teden (1 uro in pol stran od doma) na manekenski tečaj v Celje. V avtu si imel na akumulator prevezano televizijo in na parkingu dve uri, medtem ko si me čakal, gledal formulo 1. Televizija je bila takrat še črno bela, povezana z milijoni kablov. Danes si mladina to težko predstavlja, kako je to izgledalo,« je zapisala (nelektorirano).

»Ne bom pozabila, kako zelo si mi šel na živce, danes pa sem ti neverjetno hvaležna, ko si 2 dni spal v Umagu na parkingu pred mojim apartmajem, na ATP turnirju, kjer sem delala kot hostesa, samo, da si videl kje, kaj, s kom in kako se družim. Bila sem stara komaj 15 let. Pustil si mi sanje, pomagal si mi jih uresničevati, vendar ne za vsako ceno. Vedno si se moral na lastne oči prepričate, da bo vse vredu z mano,« je tudi razkrila.

Zapisala je še, da ima še vedno v spominu sliko, kako je navijal zanjo na izboru za miss Slovenije, pa na Eurosongu. »Zaradi mojih napak, sem te videla tudi prvič v življenju jokati. Šele zdaj, ko sem sama mama, se zavedam, kako si se počutil takrat.«

Spomnila se je tudi, kako jo je spodbujal pri teku, ji pripravljal zajtrke, pomagal pri hujšanju in se pozabaval, ko je na skrivaj jedla čokolado. »Ko sem prišla domov iz šole, pa so me na mizi čakali vsi papirčki iz koša od čokolade, zraven pa listek DOBER TEK, tvoj ati. Nisi mi želel več po tistem pripravljati zajtrkov. Haha, le zakaj?!« se je spraševala.

Napisala mu je tudi, da je svojo vlogo očeta opravil z odliko. »Prosim poskrbi zase in za mami, predvsem za vajino zdravje, uživajta življenje, imejta se še naprej rada, da bomo še dolgo lahko obujali spomine na lepe dni iz preteklosti in da bomo lahko še veliko spominov ustvarili v prihodnje.«