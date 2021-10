Denis Avdić razkril dobro varovano skrivnost svoje mladosti

Denis Avdić je na Radiu 1 razkril veliko mladostniško skrivnost. Čez srednjo šolo, obiskoval je policijsko akademijo, mu niso pomagale le knjige in zdrava pamet, ampak tudi prefriganost. Obudil je spomin na dogodek, ki se marsikomu dandanes zdi nepojmljiv. Bilo je nekega dne, ko je čakal na učitelja, pred njim pa mapa s papirji, ki jih je ta pozabil na mizi. Radovednost mu ni dala miru, pa je pogledal vanjo: razprlo se mu je pravo bogastvo vseh kontrolnih nalog za vse letnike pri matematiki. K sreči je imel pri sebi fotoaparat: škljoc, škljoc in testi so bili varno shranjeni pri njem.



Fotografije je Denis pokazal še nekaj prijateljem, dogovor pa je bil tak: da ne bi učitelj česa posumil, bo treba zaigrati neznanje: tisti s slabšimi ocenami naj nalašč delajo napake, boljši učenci pa si lahko privoščijo več pravilnih odgovorov. Tako so enostavno prišli čez šolo, nihče ni ničesar posumil. Vse do zadnjega meseca zadnjega letnika. Takrat je sošolec, menda je bil počasnejše pameti in je komaj zdeloval razred, zadnji test pisal z odliko. Učitelj ga je pozval pred tablo in mu ukazal rešiti eno nalogo s testa: »Ni vedel niti tega, kako začeti reševati račun«, se je muzal Denis. A je bilo prepozno za kakršne koli hujše ukrepe: konec šole je bil že pred njimi. Ali je zgodba povsem resnična ali ne, pa ve samo on ...

