Ne boste verjeli, kaj je Miša Molk nekoč dejala pokojnemu Brendiju (FOTO)

Legendarna televizijka Miša Molk je na družbenih omrežjih nekaj besed namenila Branku Jovanoviću Vunjaku – Brendiju, ki se je za vedno poslovil 19. junija 2011. Imel je komaj 49 let, ko mu je po koncertu v Lipici odpovedalo srce.

»Veliko javnih prireditev sem vodila, kjer je nastopil tudi on. Bil je izjema, če ne tudi edini, ki je razumel, ko sem mu kot odgovorna urednica razvedrilnega programa rekla, da njegov oder niso kulise v studiu nacionalne televizije, ampak da naj še naprej uspešno nastopa na javnih prireditvah,« se spominja Molkova in dodaja, da pevec ob teh besedah ni bil užaljen, temveč je razumel.

Voditeljica ima tudi sicer Brendija v izjemno lepem spominu: »Nadvse ljubezniv in spoštljiv do občinstva. In tako se je tudi poslovil. Nekaj ur po nastopu v Lipici 18. junija 2011. Vedno se ga z veseljem spominjam. Nasmejan obraz in topel objem.«