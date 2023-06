Ne boste verjeli, kaj bo zdaj počel Prevc

»1. aprila smo začeli novo zgodbo. Prevzeli smo Kavarno in slaščičarno Homan in svetovni dan športa je bil za nas zadnji dan pred začetkom,« je pred dnevi na facebooku objavil sveže upokojeni smučarski skakalec, nasmejani in dobrodušni Cene Prevc. Smuči je postavil v kot in se vrgel v posel, na družbenih omrežjih pa ni manjkalo dobrih želja 27-letnemu Prevcu, ki bo po novem vodil priznan škofjeloški gostinski lokal. Sicer pa je Cene nedavno očaral in navdušil tudi Dolenjce. Bil je poseben gost na prireditvi ob razglasitvi Krkinih talentov. To je že tradicionalna prireditev oziroma že 17. srečanje s sponzoriranci, na katerem je Krka podelila priznanja Krkin talent leta, Krkina priznanja in Krkine zahvale. Marsikaj zanimivega je Cene v svojem iskrivem slogu priobčil med pogovorom.

V Krki so mu pozorno prisluhnili. FOTO: KRKA, D. D.

»Prav jezen sem bil sam nase. Dva tedna prej mi je še šlo na poletih, potem pa v Planici ne več. Prvi dan sem nekako že zborbal, v petek ni šlo več, zato sem ostal brez mesta na sobotni ekipni tekmi. V nedeljo pa sem imel dosti samega sebe, želel sem na vse ali nič. Ali se bom zapičil v pukl ali pa bo šlo daleč. Se mi je pa ravno na to nedeljo v glavi prižgala lučka, kaj trenerji že 14 dni hočejo od mene. Vem, da smo hoteli isto, a kot bi govorili različen jezik. Potem sem le razumel,« je Cene opisal, kaj lahko prinese vztrajnost, obudil pa je spomin na svoj rekordni planiški polet, dolg kar 246 metrov. Brez podpore družine pri mladih športnikih ne gre, tega se zaveda tudi Cene, ki je nasvete delil tudi letošnjim Krkinim mladim talentom. Priznanja Krkin talent so prejeli Gašper Pureber iz Atletskega kluba Krka Novo mesto, Vid Trajkovski iz Novomeškega simfoničnega orkestra in Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, Žak Eržen iz Kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto in Tija Kastelic iz Namiznoteniškega kluba Krka Novo mesto. Krkina priznanja za športne ali kulturne dosežke je prejelo 13 mladih članov društev in ustanov. Za dolgoletno uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju na področju kulture in športa so podelili devet Krkinih zahval. Živa Tomažič iz Gimnastičnega društva Novo mesto in Gal Medved iz Moškega odbojkarskega kluba Krka Novo mesto sta postala Krkina super punca in Krkin super fant.