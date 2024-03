Ne boste verjeli, česa se je lotila Ana Klašnja

Odlična balerina in dolgoletna žirantka šova Slovenija ima talent je vajena izzivov in se ne ustavi pred nobenim. Na enem izmed družbenih omrežij se je pohvalila še z enim področjem, za katero nismo vedeli, da ga obvlada.

Ana Klašnja na objavljeni fotografiji namreč vrti izvijač, obdana pa je z deli pohištva, ki ga sestavlja. Bravo, Ana, ji vzklikamo v uredništvu. Seveda ni več nobena redkost, da znajo ženske tudi kaj »pošraufati« in da to že dolgo ni več samo moška domena. Upamo, da ji je odmik od njenih ustaljenih hobijev prinesel veliko užitka in da je pohištvo dobilo svojo pravo obliko.

Ana v akciji. FOTO: Zaslonski posnetek

Ali njen novi partner ni imel časa za sestavljanje ali pa si je Ana to želela storiti sama, ne vemo. Kot smo poročali, je Ana že nekaj časa spet srečna v ljubezni. Metuljčke ji je prebudil njen sodelavec iz SNG Opera Balet plesalec Filip Jurič. Čeprav se Ana vzrži vsakega komentarja o svojem zasebnem življenju, sta menda že nekaj mesecev par. Več o tem preberite tukaj.