28. november je za poslanca NSiprav poseben dan. Letos z ženopraznuje že 38 let skupnega življenja. Ob tej priložnosti je Horvat, ki je letos dopolnil 65 let, na facebooku objavil zapis, ki seže do srca.»28. november 1982: ... sprejmem tebe, Irena, za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.«Horvat je ob tem prejel več kot 200 čestitk. Zakonca imata sicer tri otroke.