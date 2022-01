Legendarni Ivan Sivec ne bo več pisal za narodne ansamble

Že decembra lani, ob 50-letnici literarnega ustvarjanja, 30-letnici samostojne države Republike Slovenije in 25-letnici Društva pesnikov slovenske glasbe, je znani pisatelj, pesnik in etnolog Ivan Sivec izdal knjigo z naslovom Srečno, mlada Slovenija. Tako je leta 1992, ko smo še bili mladi državljani, naslovil tudi besedilo polke, ki jo je izvajal Ansambel Lojzeta Slaka. Slednji je zanjo prispeval glasbo, priredba pa je bila v rokah Milana Ferleža. V tej knjigi je Sivec priobčil 90 ansamblov in solistov, 120 barvnih fotografij in 180 odmevnejših besedil, ki jih je ustvaril za najrazličnejše ...