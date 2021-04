Kaj se je zgodilo s Flisarjevimi brki?

Nova podoba Filipa Flisarja. FOTO: Instagram

Najslavnejši slovenski brkač in sveže upokojeni profesionalni športnikje na instagramu razkril spremembo videza. Potem ko je bil vrsto leto prepoznaven zaradi dolgih brkov, ki jih je pozneje združil z brado, se je zdaj za nekaj let pomlajšal.Mnogi so Filipa komaj prepoznali: brke si je namreč pristrigel, spremenil pa je tudi frizuro. Prejel je številne pohvale, med drugim tudi to, da je zdaj spet pripravljen na srednjo šolo.