Nataša res ne prenese Manuele: Ful je naporna, poskušam jo ustaviti

V šovu Ljubezen po domače je vse bolj pestro na ranču Jureta Strune. Najprej je nepričakovano prišla Sara, nato še Patricija. In ravno zadnja kandidatka naj bi bila kriva, da se je ena izmed njih odločila šov zapustiti. To je bila Ines. In ko je Jure to povedal ostalim, so bile zelo presenečene. O njej so se pogovarjal in ugotovile, da je zelo dvolična oseba.

Ena preveč govori, druga bi rada pozornost

Manuela je dejala, da ima veliko raje, če nekomu ni nekaj všeč, da ji to pove v obraz. Ker je ob tem gledala Natašo, je ta izkoristila priložnost in ji povedala: »Meni ni všeč, da toliko govoriš!«

Kasneje je Nataša to podrobneje razložila: »To govoričenje Manuele mi gre res ful na živce, ful je naporna, poskušam jo ustaviti, ustavim jo za tri sekunde in potem spet se vklopi in spet ne neha. Imam težave s tem, ker mi gredo taki ljudje tudi na živce.«

Manuela pa meni, da je pri Nataši težava le v tem, da bi bila rada v središču pozornosti.