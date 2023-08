Nataša Pirc Musar se je zahvalila Janezu Janši (FOTO)

V Črni na Koroškem se stanje počasi umirja, so danes sporočili iz intervencijskega štaba občine. Že v ponedeljek je na pomoč domačinom priskočilo več kot sto gasilcev in številni prostovoljci.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala v ujmi najbolj prizadeta območja Koroške. »Črna na Koroškem je bila nekaj dni odrezana od sveta, ampak ni odrezana od naših src, naših duš, naših misli,« je dejala.

Pohvalila je delo vseh vključenih v pomoč in reševanje, izpostavila mednarodno pomoč in obsodila vlomilce, ki so že na delu.

Tam se je srečala z domačini, prostovoljci in se jim iskreno zahvalila. Na svojem Instagramu pa je delila tudi zahvalo, namenjeno predsedniku SDS Janezu Janši, ki je poprijel za lopato in pomagal tistim, ki so utrpeli škodo zaradi poplav.