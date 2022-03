Nataša Pirc Musar razkrila, s čim jo je najbolj fascinirala Melania Trump

Odvetnica, specialistka za področje prava varstva osebnih podatkov in dostopa do javnih informacij Nataša Pirc Musar je v pogovoru v oddaji Ena na ena razkrila ozadje sodelovanja z nekdanjo prvo damo ZDA Melanio Trump.

Kot je povedala, jo je najbolj fasciniralo, da četudi je bila predvolilna kampanja na vrhuncu, jo je poklicala do minute natančno, kot sta bili dogovorjeni. »To mi je dalo vedeti, da je zelo organizirana, natančna, skozi pogovor sem začutila, da dobro ve, kaj hoče in da jo krivice zelo bolijo,« je dejala slovenska odvetnica, ki si šteje v čast, da so jo povabili v odvetniško ekipo, zaradi laži so vložili več tožb proti medijem.

O tem, kaj Melanii pomeni Slovenija, pa je povedala, da svojo državo zelo dobro pozna. »Če Slovenije ne bi imela rada, tudi sina ne bi učila slovensko,« je povedala in še dodala, da sta izjemno topla človeka tudi njuna starša. Za Melanio sta stala ves čas in zlasti veliko časa preživela s sinom Barronom ter v največji meri pripomogla, da se je naučil slovensko.

Pirc Musarjeva je sicer v oddaji odgovorila tudi na vprašanje, ali razmišlja o vstopu v politiko, glede na to, da na javnomnenjskih raziskavah kotira precej visoko. »Politika me ne premami. Raje ne,« je dejala nekdanja televizijska voditeljica in informacijska pooblaščenka, ki se pogosto kritično odziva na razmere v družbi. Razkrila je, da veliko upanja polaga v Roberta Goloba. »Je zelo luciden in je v življenju že nekaj ustvaril. Vidim ga kot človeka, ki ima energijo, da Slovenijo potegne naprej.«