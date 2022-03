Nataša Pirc Musar presenetila s skritim talentom (VIDEO)

Večina je Natašo Pirc Musar spoznala prek televizijskih zaslonov, ko je vodila dnevnoinformativne oddaje. Med voditeljskim delom je končala študij prava in se pozneje karierno bolj usmerila na to področje. Bila je informacijska pooblaščenka, že nekaj let pa ima svojo odvetniško pisarno. Znana je tudi po tem, da jasno izraža svoja stališča, četudi komu niso všeč. Nekoliko manj znano pa je, da Nataša rada in dobro poje.

V ogled vam ponujamo video, kjer Pirc Musarjeva v duetu s Kristino Oberžan poje pesem Imagine Johna Lennona.

Kot je zapisala Oberžanova, ki je Natašina učiteljica petja, sta s to pesmijo želeli sporočiti, kaj si ta trenutek najbolj želita: »Življenje v miru, spoštovanju ter medsebojno brezpogojno sprejemanje!«